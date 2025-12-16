¿Dónde está Ciro Castillo? Gobernador suspendido del Callao sigue no habido

¿Dónde está Ciro Castillo? El suspendido gobernador regional del Callao permanece no habido y con orden de captura vigente, mientras la Policía Nacional intensifica su búsqueda en distintos puntos del país. Sin embargo, alrededor del caso se ha generado una fuerte controversia: ¿hubo una filtración tras dictarse la orden de allanamiento y detención que permitió su fuga?

LO QUE SABE DEL CASO

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, descartó tajantemente que la institución haya alertado a Castillo antes del operativo. Señaló que sería “paradójico e incongruente” que la propia Policía, que maneja información de carácter reservado, haya facilitado una posible evasión. No obstante, reconoció que hasta el momento no se puede descartar que el investigado haya salido del país.

Arriola explicó que el trabajo policial continúa mediante el seguimiento de comunicaciones, personas del entorno y otros indicios que permitan dar con su paradero. En la misma línea, el director de la Dirección contra la Corrupción de la PNP, general Luis Alberto Lira, afirmó que la Policía actuó de manera reservada y negó cualquier filtración desde la institución, precisando que la última vez que se vio a Castillo fue hace cuatro días, antes de la ejecución del operativo.

La polémica se centra ahora en los plazos de ejecución judicial. Según se conoció, la resolución que autorizaba las medidas limitativas fue emitida el 5 de diciembre, pero recién se notificó el 9 y el allanamiento se realizó el 15. Mientras avanzan las detenciones vinculadas a la presunta organización criminal, el Gobierno Regional del Callao quedó bajo el liderazgo de la vicegobernadora Edita Vargas, luego de que el Consejo Regional acordara por unanimidad la suspensión de Ciro Castillo.