Anulación del cobro de peajes en Lima aún no tiene fecha

La posible anulación del cobro de peajes en Lima, una medida largamente esperada por los conductores de la capital, aún no tiene un horizonte claro. Así lo indicó el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien señaló que la eliminación o reactivación del cobro será una decisión circunstancial y sujeta a la evaluación de distintos factores, por lo que evitó establecer fechas concretas.

El burgomaestre explicó que existen varios elementos que impiden, por ahora, definir el futuro del peaje. Entre ellos mencionó la necesidad de evaluar adecuadamente las rutas alternas y otros aspectos técnicos adicionales. “No quiero ponerme en una situación de establecer plazos”, afirmó Reggiardo, al remarcar que primero deben trabajarse todos estos factores antes de tomar una decisión definitiva.

Las declaraciones fueron brindadas durante la presentación de los avances de la Vía Expresa Grau, obra que, según el alcalde, registra un progreso promedio del 90%. Reggiardo manifestó su satisfacción por el avance de los trabajos y señaló que se espera que la vía pueda ser utilizada en el primer trimestre del próximo año, previa coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

VÍA EXPRESA SUR

No obstante, aún está pendiente definir qué servicio de transporte circulará por la nueva Vía Expresa Grau, decisión que recaerá en la ATU, la cual evalúa si será un corredor complementario o el Metropolitano. En paralelo, la Municipalidad de Lima informó que continúa con la elaboración de los expedientes técnicos de los viaductos a construirse en la avenida Javier Prado, donde ya se han iniciado estudios de suelo en el cruce con Las Begonias, como parte de un proyecto que se extenderá hasta la avenida Arenales.