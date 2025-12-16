Familia de barbero baleado por policía exige justicia: "Las imágenes hablan por sí solas"

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad revelan los minutos previos al disparo efectuado por el suboficial PNP Clinton Laureano contra el joven barbero Mario Pinedo, ocurrido la noche del lunes 8 de diciembre en el Cercado de Lima. Los registros muestran que, minutos antes del ataque, la víctima se encontraba con total tranquilidad comprando comida en un puesto ambulante, sin evidenciar comportamiento sospechoso ni estar huyendo de alguna persona.

De acuerdo con la secuencia captada, el suboficial Laureano recorría la zona desde las 8:01 p. m. en búsqueda de un supuesto ladrón, versión que ha sostenido en su defensa. Sin embargo, a las 8:05 p. m., el efectivo se encuentra cara a cara con Mario Pinedo, a quien llama sin identificarse como policía. Instantes después, el joven intenta alejarse y recibe un disparo directo al cuerpo en una esquina del pasaje San Martín.

MINISTERIO PÚBLICO NO SE PRONUNCIA

Para la familia del barbero, las imágenes son contundentes y contradicen la versión policial. Omar Chirinos, tío de la víctima, denunció públicamente la falta de respuesta de las autoridades y cuestionó que, hasta el momento, no exista un pronunciamiento oficial del Ministerio del Interior ni avances claros en la recepción de la denuncia. “Las imágenes hablan por sí solas”, afirmó.

Pese a la difusión del video, la defensa del suboficial insiste en que el accionar del efectivo fue justificado, argumentando que el joven tenía una mano en el bolsillo y que huyó ante la presencia policial. No obstante, los familiares rechazan esta versión y aseguran que en ningún momento se escucha una orden de alto ni se observa identificación policial visible. Mario Pinedo permanece internado en la UCI del hospital Arzobispo Loayza, a la espera de una evolución favorable, mientras sus familiares solicitan donantes de sangre y apoyo solidario.