Fiscalía, INPE y Pronacej ejecutan intervención sorpresa en centros juveniles a nivel nacional

Con la participación de 18 fiscales, 30 agentes del INPE y personal policial, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) ejecutó un megaoperativo de revisión y requisa inopinada a nivel nacional.

La intervención se realizó de manera simultánea en nueve centros juveniles y un anexo, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad y optimizar el proceso de reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley.

OPERATIVO EN 'MARANGUITA'

El director ejecutivo del Pronacej, Francisco Naquira, explicó que el despliegue incluyó a 188 efectivos a nivel nacional y se desarrolló de forma articulada con el Ministerio Público y el INPE. Uno de los centros intervenidos fue el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima I “Maranguita”, en San Miguel, donde se hallaron objetos prohibidos, entre ellos una Biblia manipulada con un compartimento oculto, presuntamente utilizada para esconder un celular u otras sustancias.

Durante el operativo también se incautaron dos teléfonos móviles, chips y cables USB, elementos que están prohibidos dentro de estos establecimientos. Actualmente, el centro juvenil Maranguita alberga a 200 internos, quienes forman parte de programas orientados a su reinserción social.