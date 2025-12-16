VMT: capturan a dos estudiantes por extorsionar a profesores de colegio

La Policía Nacional del Perú capturó a dos estudiantes, uno de ellos menor de edad, acusados de extorsionar a seis docentes de la institución educativa República del Ecuador, ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo. Según las investigaciones, los profesores venían recibiendo mensajes intimidatorios a través de la aplicación WhatsApp, en los que eran amenazados de muerte si no accedían a aprobar a determinados alumnos de quinto año de secundaria.

Las amenazas generaron un profundo temor entre los docentes, quienes optaron por no acudir al centro educativo para proteger su integridad. Incluso mientras se encontraban en una dependencia policial realizando la denuncia correspondiente, continuaron recibiendo mensajes en los que los extorsionadores aseguraban conocer sus movimientos y confirmaban que no habían asistido a laborar, lo que incrementó la alarma entre las víctimas.

Ante la gravedad del caso, agentes de la Brigada Especial contra el Crimen Organizado Lima Sur iniciaron las diligencias de inmediato. Con información recabada y el apoyo de datos proporcionados por Osiptel, lograron identificar la línea telefónica utilizada para enviar los mensajes, la cual estaba vinculada a Alonso Cedrix Palacios Panduro, de 19 años, estudiante del mismo plantel educativo.

CAPTURAN A DOS IMPLICADOS

En solo tres horas, la Policía logró ubicar e intervenir a los dos presuntos implicados, de 19 y 17 años de edad, quienes ahora afrontan una investigación por el presunto delito de extorsión. Tras la captura, el Ministerio de Educación informó que la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana adoptará las medidas necesarias para reforzar la seguridad y vigilancia en el colegio, a fin de salvaguardar la integridad de docentes, estudiantes y personal administrativo.