Municipalidad de Lima controla aforo en Mesa Redonda con cámaras e inteligencia artificial

La Municipalidad de Lima viene controlando el aforo en el emporio comercial de Mesa Redonda mediante un moderno sistema de videovigilancia compuesto por 21 cámaras con inteligencia artificial, instaladas estratégicamente en los principales accesos y cruces de la zona. Esta tecnología permite monitorear en tiempo real el ingreso y salida de personas, especialmente durante la campaña navideña, cuando la afluencia de público se incrementa considerablemente.

Según explicó Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la comuna limeña, 15 de estas cámaras están destinadas exclusivamente al conteo de personas, lo que ha permitido registrar picos de hasta 136 mil visitantes en un solo día. Al momento del reporte, el aforo dentro de galerías, pasadizos y vías de tránsito del público superaba las 20 mil personas, cifra que es evaluada hora por hora para evitar situaciones de riesgo.

El sistema de inteligencia artificial también cumple una función clave en materia de seguridad ciudadana, ya que permite identificar a personas requisitoriadas mediante reconocimiento facial. Cuando se detecta un rostro con antecedentes, la plataforma emite una alerta roja que es comunicada de inmediato al puesto policial ubicado en la zona, facilitando la intervención y captura del sospechoso.

PATRULLAJE Y VIGILANCIA AÉREA

El control se complementa con patrullaje en calles y vigilancia aérea a través de cuatro drones cometa, capaces de permanecer en el aire hasta 24 horas. Estos dispositivos generan mapas de calor que alertan sobre zonas saturadas y posibles amagos de incendio. Más de mil servidores municipales han sido desplegados en Mesa Redonda para garantizar el orden, la seguridad y la prevención de emergencias durante estas fiestas de fin de año.