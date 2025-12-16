Incendio en La Victoria: vecinos alertaron desde el año pasado sobre depósitos clandestinos

Un voraz incendio consumió una quinta ubicada en el jirón Huáscaran, en el distrito de La Victoria, dejando al descubierto años de informalidad y almacenamiento clandestino de material altamente inflamable. El fuego avanzó con rapidez entre depósitos improvisados, obligando a vecinos y comerciantes a rescatar a ciegas sus pertenencias, mientras techos colapsaban y diversos objetos quedaban reducidos a cenizas.

El siniestro, catalogado como código 2, movilizó a más de 70 bomberos y al menos 10 unidades de emergencia, quienes enfrentaron condiciones de alto riesgo debido a la presencia de bicicletas eléctricas, presunta pirotecnia y estructuras precarias de quincha y adobe. Las autoridades confirmaron que los ambientes no eran aptos para vivienda y funcionaban como almacenes clandestinos.

VIVIENDAS AFECTADAS

Aunque no se reportaron heridos, varias viviendas colindantes resultaron afectadas, principalmente por el agua utilizada para controlar las llamas. Vecinos de la zona denunciaron que desde hace meses habían advertido a la municipalidad sobre la existencia de depósitos ilegales con material inflamable, sin que se tomaran acciones preventivas oportunas.

Tras el incendio, personal de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria anunció la clausura inmediata de los locales involucrados y el levantamiento de actas correspondientes. Las autoridades reconocieron que muchas de estas construcciones operaban bajo fachadas engañosas de viviendas, lo que dificultaba detectar la clandestinidad, y aseguraron que se reforzarán las medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.