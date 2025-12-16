Agreden a camarógrafo de Panamericana Televisión durante incendio en La Victoria

Un incendio clasificado como código 2 se registró en horas de la tarde de este martes en la cuadra 4 del jirón Antonio Raymondi, en el distrito de La Victoria. El siniestro viene consumiendo un almacén de depósito presuntamente clandestino.

Las cámaras de 24 Horas Mediodía llegaron hasta el lugar de los hechos y pudieron registrar la presencia de al menos 9 unidades del Cuerpo de Bomberos, quienes vienen trabajando para extinguir las llamas.

Asimismo, gran cantidad de comerciantes se aproximaron para intentar recuperar parte de su mercadería que se encontraba en el interior del referido almacén. Afortunadamente, no se han registrado heridos ni pérdidas humanas, pero sí cuantiosos daños materiales.

AGREDEN A CAMARÓGRAFO

Lamentablemente, uno de nuestros camarógrafos fue víctima de una agresión por parte de un comerciante, quien, sin motivo aparente, le propinó un golpe contundente por la espalda. Agentes de la Policía Nacional intervinieron para que la situación no pase a mayores, pese a ello, el agresor no fue detenido.