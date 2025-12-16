Incendio en La Victoria: siniestro consume almacén que sería clandestino

A pocos días de la Navidad, un incendio que inició en horas de la mañana de este martes 16 de diciembre en La Victoria, ha consumido un almacén que sería clandestino, donde se guardaban bicicletas, electrodomésticos y autopartes vehiculares.

Un equipo de 24 Horas Mediodía llegó hasta el lugar del siniestro y pudo conocer que un bombero habría resultado herido producto al fuego. Además, la falta de agua está retrasando el trabajo de los hombres de rojo.

PEDIDO PARA DESPLIEGUE DE CISTERNAS

En declaraciones, el subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima, Óscar Fernández, hizo un llamado a las autoridades de los distritos de la capital, con el propósito de desplegar cisternas para que ayuden a controlar las llamas.

“Nos preocupa que el fuego se propague y hacemos un pedido a los distritos colindantes (de La Victoria) para que puedan enviarnos cisternas con agua (…) Las casas pueden colapsar debido al material en el que han sido construidas”, mencionó.