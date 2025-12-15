“Las Pañaleras de Miraflores”: mujeres que estafaban a turistas usando menores fueron liberadas

Panorama reveló el modus operandi de la presunta organización criminal denominada “Las Pañaleras de Miraflores”, integrada por mujeres que apelaban al buen corazón de ciudadanos extranjeros para inducirlos a comprar productos de alto costo como pañales, leches especiales y fórmulas infantiles.

Tras un seguimiento policial, las presuntas integrantes de la banda fueron detenidas; sin embargo, posteriormente quedaron en libertad debido a que las autoridades no lograron comprobar que los productos adquiridos eran revendidos, elemento clave para sustentar el delito.

La gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores, Viviana Meza, señaló que desde la comuna se cumple una labor principalmente preventiva. Asimismo, alertó que hasta el momento no se ha podido determinar si los menores utilizados en estas acciones son hijos de las detenidas o si habrían sido prestados. Indicó además que los niños permanecerían hasta 12 horas diarias en la vía pública, presuntamente “adormecidos” por alguna sustancia.

CARTELES INFORMATIVOS

Finalmente, Meza informó que gracias al uso de inteligencia artificial en las cámaras de seguridad del distrito se ha logrado identificar a los presuntos integrantes de esta organización, información que ya fue puesta a disposición de las autoridades competentes. Asimismo, precisó que el municipio ha elaborado carteles informativos en español e inglés para advertir a los turistas sobre el modus operandi de esta banda y prevenir nuevas víctimas.