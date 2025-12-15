Prueba de tren a Chosica expone graves falencias en vías férreas y cruces viales

Los trenes traídos por la gestión del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, volvieron a captar la atención pública luego de que una locomotora y varios vagones fueran trasladados hacia Chosica, ruta que deberían cubrir diariamente cuando el servicio entre en funcionamiento. En una prueba sin pasajeros, el tren logró pasar por debajo del puente Los Ángeles, hecho que generó interrogantes sobre la seguridad y el estado real de la infraestructura vial.

Sin embargo, más allá de este recorrido, el acondicionamiento de las vías férreas sigue siendo una deuda pendiente. En diversos tramos, los rieles presentan un escenario caótico, con ausencia de plumillas, tranqueras o barreras que impidan el paso de vehículos ante la llegada del tren. La falta de mecanismos de prevención, sumada a la cercanía de viviendas a la vía férrea, configura una situación de alto riesgo cuya administración recae en la concesionaria Ferrocarril Central Andino.

Vecinos de zonas como El Agustino expresaron su preocupación por la falta de accesos seguros y planes de contingencia ante la eventual puesta en marcha del tren de pasajeros. Algunos han improvisado cruces para poder llegar a sus viviendas, mientras advierten que no saben cómo se garantizará su seguridad cuando el servicio empiece a operar. Especialistas también cuestionaron la falta de mantenimiento adecuado de las vías, recordando que recientes accidentes no deberían repetirse.

MTC PREPARA ADENDA

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones prepara una adenda que permitirá al concesionario operar los trenes. Tras la firma, prevista para el primer trimestre de 2026, se requerirán entre tres y cuatro meses para el acondicionamiento. En tanto, los trenes que permanecían detenidos en el Parque de la Muralla están siendo trasladados al patio taller de Chosica para mantenimiento mecánico y recarga de fluidos, un proceso que se repetirá varias veces en las próximas semanas antes de su operación formal.