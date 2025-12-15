Edita Vargas asume como nueva gobernadora del Callao tras suspensión de Ciro Castillo

En sesión extraordinaria por autoconvocatoria, el Consejo Regional del Callao acordó de forma total y unánime la suspensión del ahora exgobernador Ciro Castillo, debido a su ausencia, y respaldó a Edita Gladys Vargas Cerrón para que asuma como nueva gobernadora regional. La decisión se adoptó conforme al artículo 36 del reglamento interno del Gobierno Regional del Callao, garantizando la continuidad de la gestión.

La reunión fue dirigida por Claudio Fernández Zapata y contó con el respaldo de todos los consejeros regionales. Con esta medida, el pleno aseguró el cumplimiento del marco legal ante la imposibilidad de Castillo de ejercer funciones. Tanto el suspendido gobernador como su sucesora pertenecen a la organización política Partido Democrático Somos Perú.

La suspensión se produce en un contexto judicial complejo para Ciro Castillo. El Poder Judicial dictó en su contra detención preliminar por 15 días, así como allanamientos, incautaciones y el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, en el marco de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, vinculados al caso “Los Socios del Callao”.

HABRÍAN DIRECCIONADO OBRAS

Según la Fiscalía Anticorrupción del Callao, la presunta organización criminal habría operado durante el año 2023 direccionando más de 60 contrataciones públicas por un monto superior a S/ 1.4 millones, involucrando a al menos 15 funcionarios y servidores del Gobierno Regional del Callao. Mientras avanzan las diligencias fiscales, Edita Vargas asume la conducción de la región con el reto de garantizar estabilidad institucional y continuidad administrativa.