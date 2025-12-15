Fiscalización revela quintas usadas como depósitos clandestinos en Mesa Redonda

Pese a los operativos, campañas de sensibilización y la tragedia ocurrida en Mesa Redonda en el 2001, la informalidad continúa representando un grave riesgo. Esta vez, la Municipalidad de Lima detectó y clausuró un almacén clandestino en la cuadra 7 del jirón Santa Rosa, donde un amplio terreno había sido acondicionado de manera precaria con módulos de triplay para almacenar mercadería de ambulantes y galerías.

La gerente de Fiscalización y Control, Mariella Falla, informó que el predio pertenece a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y habría sido alquilado a un tercero, quien permitió su uso indebido como almacén clandestino. Según precisó la funcionaria, estas estructuras improvisadas no cumplían con las mínimas condiciones de seguridad y representaban un alto peligro para quienes laboraban y transitaban en la zona.

MÁS DEPÓSITOS INFORMALES

Durante el operativo, también se evidenció que varias quintas de Mesa Redonda continúan siendo utilizadas como depósitos informales. Las cámaras captaron cómo ambulantes ingresaban y salían en fila con carretillas, mientras al interior se almacenaban grandes cajas con mercadería. Incluso, algunas de estas quintas presentaban muros de concreto en sus accesos, un mecanismo que suele emplearse para clausuras definitivas.

El recorrido se extendió hasta el jirón Puno, donde se hallaron más quintas con pasillos saturados de productos y carretas de estibadores. Este panorama vuelve a encender las alertas ante la proximidad de la temporada alta de compras, cuando las calles de Mesa Redonda colapsan no solo por la afluencia de público, sino también por el comercio ambulatorio y el uso irresponsable de espacios que podrían convertirse en verdaderas trampas mortales.