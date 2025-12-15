Polémica por viaductos en Javier Prado: vecinos protestan contra obra municipal

Vecinos de la cuadra 17 de la avenida Javier Prado Oeste expresaron su rechazo a la construcción de viaductos impulsada por la Municipalidad de Lima, colocando carteles en la zona como muestra de protesta. Los residentes advierten que la obra provocaría la pérdida de extensas áreas verdes y un incremento en los niveles de contaminación, además de afectar directamente a viviendas colindantes.

ALCALDE DE LIMA RESPONDE

Pese a las críticas, la Municipalidad de Lima promueve la construcción de tres viaductos valorizados en más de 540 millones de soles, como una solución definitiva al problema del tráfico vehicular. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sostuvo que, si bien algunos vecinos podrían sentirse perjudicados durante la ejecución de la obra, la mayoría de ciudadanos de Lima Metropolitana quedará satisfecha una vez que el proyecto entre en funcionamiento.

Sin embargo, los vecinos de San Isidro mantienen su preocupación. Algunos señalaron que el proyecto implicaría la pérdida de más de 4,500 metros cuadrados de áreas verdes, mientras que otros advirtieron que la infraestructura vial podría quedar a la altura de sus ventanas, afectando su calidad de vida. Ante estas críticas, el burgomaestre reconoció que toda obra genera incomodidades, pero aseguró que son necesarias para iniciar cambios estructurales en la ciudad.

A este debate se sumó el ingeniero de tránsito David Fairlie, quien cuestionó la falta de estudios técnicos y consideró innecesaria la construcción de viaductos si se implementa una adecuada modernización semafórica. Según el especialista, la inclusión de semáforos inteligentes sería suficiente para mejorar el tránsito y evitaría un doble gasto. Cabe precisar que la Municipalidad de Lima ha solicitado a la Presidencia del Consejo de Ministros la aprobación de una donación de 180 millones de dólares del Banco Mundial para la implementación de estos sistemas.