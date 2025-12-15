Ventanilla: dos jóvenes desaparecen al buscar ‘barco fantasma’

Dos jóvenes fueron reportados como desaparecidos mientras buscaban la embarcación conocida como el ‘barco fantasma’, ubicada en la playa Costa Azul, en el distrito de Ventanilla. El hecho ocurrió entre las cinco y seis de la tarde del domingo 14 de diciembre, cuando ambos menores, que participaban de una jornada familiar, accedieron a la nave varada a pocos metros de la orilla.

Tras la denuncia de la madre de uno de los jóvenes, de 16 años, las autoridades municipales activaron de inmediato un operativo conjunto con la Policía Nacional del Perú, personal de Salvataje y Defensa Civil. De acuerdo con la información preliminar, el adolescente habría conocido ese mismo día a otro menor de la misma edad, con quien se dirigió a la embarcación abandonada, sin que se tenga registro de su retorno.

El vocero de Defensa Civil de Ventanilla, César Vargas, expresó su preocupación por la peligrosidad de la zona y recordó que estas embarcaciones llevan años encalladas. Señaló que, si bien existen advertencias, la marea suele incrementarse por las tardes y la fuerza de las olas representa un alto riesgo. Cámaras de seguridad captaron el despliegue de los equipos de rescate, pero no registraron la salida de los menores de la playa.

CONTINÚA BÚSQUEDA

Hasta el cierre de la búsqueda nocturna, solo se había confirmado oficialmente la identidad de uno de los adolescentes desaparecidos, mientras que el segundo menor aún no ha sido identificado debido a la falta de una denuncia formal. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para evitar el ingreso a estas estructuras metálicas, consideradas un punto crítico por los constantes rescates registrados en temporadas anteriores.