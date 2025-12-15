'Los Socios del Callao': presunta red habría operado desde 2023 con más de 60 contrataciones irregulares

Un total de 27 inmuebles fueron allanados de manera simultánea por la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional como parte del megaoperativo denominado “Los socios del Callao”. El objetivo principal de la intervención era ubicar al gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, señalado por la hipótesis fiscal como el presunto eje de una organización criminal dedicada a la colusión agravada y otros delitos contra la administración pública.

Las diligencias incluyeron la vivienda del gobernador en el distrito de La Punta, donde no se logró hallar documentos ni elementos de interés para la investigación, ni tampoco se pudo ubicar a Castillo, pese a que sobre él pesa una orden de detención preliminar por 15 días. Su abogado defensor, Humberto Abanto, confirmó que el allanamiento fue declarado infructuoso y evitó revelar el paradero de su patrocinado, anunciando además que apelarán la medida judicial al considerarla “vaga”.

Según explicó el general Luis Alberto Lira, director contra la Corrupción de la PNP, la vivienda del gobernador había sido sometida a una reciente remodelación, lo que habría dificultado el hallazgo de pruebas. No obstante, precisó que sí se vienen encontrando elementos de convicción en las oficinas del Gobierno Regional del Callao, donde se habrían ejecutado las presuntas irregularidades. En total, la orden judicial contemplaba la detención de 11 investigados, entre funcionarios y proveedores.

PRESUNTOS IMPLICADOS

De ese grupo, se informó que tres proveedores se encuentran en el extranjero y que solo cinco personas han sido detenidas hasta el momento. Entre los implicados figura el proveedor Luis Blanco Cabrera, quien habría obtenido más de un millón de soles en órdenes de servicio. La Fiscalía sostiene que la red criminal habría operado desde 2023, realizando más de 60 contrataciones públicas fraccionadas para evitar licitaciones, generando un perjuicio al Estado superior al millón y medio de soles. Mientras tanto, el gobernador regional del Callao permanece con orden de ubicación y captura vigente.