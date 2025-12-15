Alerta por influenza H3N2: postas médicas de Lima reportan falta de vacunas

En medio de la alerta epidemiológica por la influenza H3N2, un equipo de Panamericana Televisión comprobó la falta de vacunas en varios puestos de salud de Lima. En establecimientos como Micaela Bastidas, en Ate, y Pampas de San Juan, en San Juan de Miraflores, el personal confirmó que no cuentan con dosis contra la influenza ni una fecha definida de reposición.

Esta situación se repite pese a que el Ministerio de Salud mantiene publicado en su página web un listado de centros donde supuestamente se estaría realizando la vacunación. Precisamente, algunas de las postas visitadas figuran en ese registro oficial, como el puesto de salud Valle Sharon, en San Juan de Miraflores, donde también se informó que las vacunas aún no han llegado y que recién se espera alguna novedad en los próximos días.

MINISTRO DE SALUD RESPONDE

Ante estos cuestionamientos, el ministro de Salud, Luis Quiroz, señaló que la vacunación no se realiza en todos los establecimientos y que el Minsa actualiza a diario el listado de centros habilitados. Además, aseguró que el país cuenta actualmente con un stock limitado de vacunas contra la influenza y que entre marzo y abril se recibirá un nuevo lote que incluirá protección frente a la variante H3N2.

Sin embargo, la realidad es distinta en otros puntos de la capital. En el puesto de salud Túpac Amaru, en Ate, se confirmó que sí hay vacunas disponibles durante todo el día y que la atención es abierta para cualquier ciudadano, sin importar el distrito de residencia.