¿Qué pasará con Joran van der Sloot en Challapalca tras intentar suicidarse?

Tras haber pedido perdón por primera vez en 17 años, Joran van der Sloot protagonizó un intento de suicidio en el penal de máxima seguridad de Challapalca, en Tacna, donde cumple una condena de 28 años por el asesinato de Stephany Flores. El hecho ocurrió días después de que el ciudadano neerlandés ofreciera su testimonio en exclusiva a Panorama, en el que se mostró visiblemente afectado y pidió perdón a la familia de la joven peruana.

Tras el episodio, Van der Sloot afirmó ser paciente psiquiátrico y describió las duras condiciones de reclusión en Challapalca. “Cada día veo que la situación de los internos es peor acá”, señaló, además de confesar que nunca antes había tenido la oportunidad de pedir perdón por lo ocurrido. Según reportes, el interno fue atendido tras el incidente, lo que activó los protocolos de seguridad y salud del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Van der Sloot fue trasladado a Challapalca en agosto de 2014, luego de cumplir parte de su condena en el penal de Piedras Gordas. El crimen de Stephany Flores ocurrió en mayo de 2010, luego de que ambos se conocieran en un casino de Miraflores y se trasladaran a un hotel del distrito, donde la joven fue hallada sin vida dos días después. El acusado huyó inicialmente del país, pero posteriormente fue capturado y sentenciado en el Perú.

CONDENA INMODIFICABLE

El abogado y criminólogo Miguel Pérez Arroyo explicó que la condena es inmodificable. No obstante, precisó que sí podría evaluarse un cambio en el régimen penitenciario si se determina que la privación de libertad pone en riesgo la vida del interno. “Podría darse mayor vigilancia o cierta flexibilidad dentro del penal, siempre que se busque preservar su integridad”, indicó, remarcando que cualquier decisión dependerá de los informes del INPE.