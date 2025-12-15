A puertas del verano 2026: Playas de la Costa Verde reciben a los primeros bañistas

A puertas de iniciar la temporada de verano, los rayos del sol y el aumento de temperatura ya se empiezan a sentir, y es por eso que cientos de bañistas acudieron el último fin de semana a las playas de la Costa Verde.

Específicamente, las playas Pescadores (Chorrillos), Agua Dulce (Chorrillos) y Sombrillas (Barranco). recibieron a gran cantidad de veraneantes que disfrutaron de una tarde amena en familia y amigos junto al sol, el mar y la arena.

"No empieza el verano completo como debe de ser, ya debería ser realmente, pero la gente ya viene para iniciar (...)", señaló un veraneante en diálogo con Panamericana Televisión, que acudió a la playa Agua Dulce acompañado de su perrito.

¿CUÁNDO INICIA EL VERANO?

Cabe precisar que la temporada de verano inicia oficialmente el próximo domingo 21 de diciembre. En ese sentido, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronostica que el cambio de temperatura será gradual en las próximas semanas.