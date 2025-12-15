JNE excluye del padrón electoral para elecciones 2026 a políticos inhabilitados

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó la exclusión del padrón electoral de todos los políticos y exfuncionarios que han sido inhabilitados para ejercer funciones públicas por el Congreso.

Entre los personajes conocidos que no podrán postular a las próximas elecciones generales de 2026 se encuentra el expresidente Martín Vizcarra, actualmente sentenciado en primera instancia a 14 años de cárcel por corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua.

Otra de las figuras excluidas del padrón es el expresidente Pedro Castillo, condenado a 12 años de prisión por el intento de golpe de Estado en 2022.

Asimismo, la ex premier Betssy Chávez, actualmente asilada en la embajada de México, fue excluida por su vinculación con el intento de golpe de Estado junto a Castillo. La medida también aplica para Aníbal Torres, ex primer ministro, y la ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

APOYO A SUS CANDIDATOS

Si bien estos políticos no participarán en las próximas elecciones generales, han expresado públicamente su respaldo a determinados candidatos. Es el caso de Martín Vizcarra, quien apoyará a su hermano Mario Vizcarra, principal candidato del partido Perú Primero para los comicios de 2026.

La misma situación ocurre con Pedro Castillo, quien ha señalado que apoyará al partido Juntos por el Perú, cuyo candidato es el actual congresista Roberto Sánchez.