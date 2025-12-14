Asesinan a conductor cerca de la estación Bayóvar en SJL

Durante la tarde de este domingo se reportó un asesinato en los exteriores de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según información preliminar, un presunto sicario disparó contra un conductor que se desplazaba por la avenida Wiesse.

Detiene a un sospechoso

El conductor de transporte público, cuya identidad aún no ha sido detallada sería un colectivero y habría sido acribillado de seis disparos.

Tras los disparos agentes de serenazgo y la PNP iniciaron la persecución de una minivan donde estaba el sicario, al verse acorralado realizó disparos contra los efectivos.

El presunto sicario fue detenido, y sería un ciudadano de nacionalidad venezolana. Al ser capturado indicó que lo mató por un ajuste de cuentas, pero todo este hecho es materia de investigación,