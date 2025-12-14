Ministerio del Ambiente lanza campaña “Salva Playas 2026” desde La Punta

El Ministerio del Ambiente (Minam) ha lanzado oficialmente la campaña nacional "Salva Playas 2026" desde el distrito de La Punta, en el Callao, con el objetivo de promover conductas ambientales responsables entre los veraneantes.

Esta iniciativa busca reducir la contaminación por residuos sólidos, especialmente plásticos de un solo uso, tecnopor y cañitas, que afectan gravemente la biodiversidad marina del país.

Nuestro país ha sido identificado como uno de los países con las playas más contaminadas del Pacífico, por lo que estas acciones son cruciales.

Playas saludables

Esta campaña de ámbito nacional implementada en 11 regiones costeras del país se realiza en coordinación con las municipalidades distritales.

Cabe señalar que, el lanzamiento coincide con la proximidad de la temporada de verano 2026, buscando playas saludables y aptas para el esparcimiento público, como las listadas por DIGESA - Verano saludable en años anteriores.