Ciudadanos aseguran que no existen buenas opciones entre candidatos a la presidencia

A pocos meses de las Elecciones General en nuestro país, es una percepción generalizada entre la ciudadanía la idea de que no existen buenas opciones entre los candidatos a la presidencia.

Esta opinión se refleja en diversas encuestas de opinión pública y se atribuye a varios factores como la alta desconfianza, y es que un porcentaje muy elevado de peruanos (hasta el 84% en algunas encuestas recientes) no confía en los candidatos presidenciales para las elecciones de 2026, lo que evidencia un profundo escepticismo hacia la clase política en general.

A esto se suma que, más de la mitad de los votantes peruanos considera que no hay buenas opciones entre la amplia oferta de candidatos.

Habla el pueblo

“Por ahora no hay nadie que valga la pena todos son iguales, todos son la misma corrupción, así que por ahora no he pensado por nadie” respondió un ciudadano ante las cámaras de 24 Horas.

Cabe señalar que, de acuerdo un reciente sondeo de Datum Internacional, el 48% de ciudadanos cree que no hay buenas opciones entre los candidatos presidenciales conocidos.

De igual forma, un 37% considera que hay algunas buenas opciones, mientras que apenas el 8% cree que hay muy buenas opciones.

Por otro lado, los electores indecisos aún bordean el 50%, un importante grupo a conquistar para los 36 candidatos presidenciales confirmados hasta la fecha.