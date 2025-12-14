Dueña de bodega denuncia que es amenazada de muerte en SJL

Las denuncias por extorsión en Lima Metropolitana y el Callao han mostrado un crecimiento considerable. Entre enero y junio de 2025, las denuncias aumentaron en un 50% en comparación con el mismo periodo del año anterior, superando los 3,000 casos. En el primer semestre de 2025 se reportaron más de 15 mil denuncias solo en Lima.

Los comerciantes, dueños de bodegas, transportistas y artistas son las principales víctimas. Se ha reportado el cierre de al menos 2 mil bodegas en 2025 debido a este flagelo.

Bodeguera amenazada en SJL

Las amenazas se realizan comúnmente a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y la colocación de explosivos en negocios o viviendas como medida de presión.

Una de las víctimas de estas bandas delincuenciales es una madre de familia bodeguera quien recibe amenazas por parte de "los Injertos de San Juan de Lurigancho".

“Tengo 13 años trabajando con mi bodega y nunca había tenido este tipo de problemas. primera vez que tengo este problema de estar en su sobra, desesperación, yo tengo tres menores y trabajo sola”, manifestó la madre de familia.

Cabe señalar que, su denuncia la ha formalizado en la comisaría Pamplona 1, sin embargo, las acciones policiales aún son limitadas por lo que pide mayor presencia policial en su zona, por eso mismo ha decidido atender a puertas cerradas.