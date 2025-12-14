Ocasionaron un incendio: Delincuentes atacan una vivienda por no pagar préstamo en SJL

Los ataques de extorsionadores en Lima han experimentado un aumento alarmante en los últimos años, con miles de denuncias reportadas y un impacto significativo en la seguridad ciudadana y la economía local.

Esta vez, unos presuntos extorsionadores prendieron fuego a una vivienda a plena luz del día en el distrito de San Juan de Lurigancho. La calle La Loma en Canto Rey fue el escenario de un hecho de terror, y todo quedó registrado por un cámara de video vigilancia

Cerca de las 6 de la tarde de ayer, dos sujetos, ambos con gorro y casaca negra y un galón con combustible fueron captados cerca de la vivienda siniestrada.

Prendieron fuego a la fachada del inmueble

No les importó la presencia de transeúntes y prendieron fuego a la fachada del inmueble en menos de 30 segundos.

Gracias a la rápida acción de los vecinos, que actuaron de inmediato sofocando las llamas con todo lo que tenían a la mano, el siniestro pudo ser controlado

Tras el ataque, la propietaria de la vivienda señaló que este ataque estaría vinculado al cobro de cupos.