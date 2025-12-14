Criminales balean a colectivero en Carapongo y graban el ataque

En la zona de Carapongo, unos presuntos sicarios atacaron a balazos a un colectivero y grabaron el hecho. A los criminales no les bastó con disparar a quemarropa contra un conductor a sangre fría usaron las imágenes para amedrentar a otros colectiveros, alegando ser los “Dueños de la Ruta”.

Cerca de las 11 de la noche. el conductor baleado indefinido como Jorge Lozano conducía la minivan brindando el servicio de colectivo cuando fue atacado a balazos por los delincuentes

Tras el ataque, los presuntos sicarios huyeron por la avenida principal con dirección a San Antonio, a la altura de Sedapal donde abandonaron la moto para continuar la huida a pie.

Ataque por cobro de cupos

Según la narración de otros colectiveros, los sicarios fueron perseguidos por compañeros de la víctima, pero el esfuerzo fue en vano.

Para los colectiveros, este ataque corresponde directamente al cobro de cupos que esta banda criminal ejerce sobre sus colegas y es que aseguran que los conductores llevan recibiendo amenazas constantemente.

Cabe señalar que, al lugar llegaron efectivos de la comisaría de Huachipa que acordonaron la zona, así como peritos que recogieron los casquillos de bala

Afortunadamente, la víctima sobrevivió a los impactos y se encuentra recuperando en el hospital de Ate Vitarte.