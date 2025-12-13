“Los Gallegos Nueva Sangre”: cae banda que extorsionaba a pollerías y bodegas

Momentos de gran tensión se vivieron al interior de una caleta ubicada en el distrito de Comas, cuando agentes de la Dirección de Inteligencia y de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri intervinieron a una pareja presuntamente vinculada a la banda criminal “Los Gallegos Nueva Sangre”, dedicada a extorsionar negocios en Lima Norte.

Según la Policía, el seguimiento del circuito del dinero ilícito permitió ubicar a los sospechosos y a una vivienda que alquilaban desde hace aproximadamente seis meses, en inmediaciones de la avenida Universitaria. Al momento de la captura, los intervenidos se encontraban acompañados de un bebé, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para proteger al menor.

El jefe de la División de Investigación de Extorsiones, coronel PNP Víctor Revoredo, informó que las víctimas eran amenazadas con montos que iban entre 10 mil y 20 mil soles, los cuales posteriormente se reducían tras el envío de los conocidos “escopetazos” contra los locales comerciales, llegando a exigencias de entre 800 y 900 soles.

HALLAN MATERIAL EXPLOSIVO

Durante el registro del inmueble, los agentes incautaron panfletos extorsivos, explosivos artesanales, 53 municiones y diverso material utilizado para las amenazas. Además, se halló un carné de identificación perteneciente a un teniente del Ejército, documento que ya es materia de investigación. Finalmente, el coronel Revoredo hizo un llamado a las familias que alquilan habitaciones o viviendas completas a estar atentas a comportamientos sospechosos, señalando que la lucha contra la extorsión requiere del compromiso de toda la ciudadanía.