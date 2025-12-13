Villa Mágica Navideña recibe a cientos de familias en el Circuito Mágico del Agua

Con la llegada de las celebraciones de fin de año, el Circuito Mágico del Agua dio inicio a la temporada navideña con la apertura oficial de la Villa Mágica Navideña, un espacio diseñado para que las familias disfruten de la ilusión y el espíritu de estas fechas en un entorno seguro y lleno de color.

La experiencia se inicia en el Túnel de la Fantasía Navideña y continúa en la zona Tangüis, donde los visitantes pueden recorrer la Casita Mágica de Papá Noel, tomarse fotografías en la zona de los Corazones, el Bosque de la Ilusión y el Castillo del Grinch, decorado con galletas de jengibre y renos mágicos. Asimismo, se puede apreciar el nacimiento del Niño Jesús, una feria navideña y una atractiva zona medieval temática.

La Villa Mágica Navideña abrió sus puertas desde el sábado 22 de noviembre y atenderá al público en el horario de 3:00 p. m. a 10:00 p. m. El ingreso tiene un costo adicional de cinco soles, además del precio regular de entrada al parque, y los boletos se adquieren dentro del Circuito Mágico del Agua, en el acceso al Túnel.

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Al respecto, la gerenta general del Servicio de Parques de Lima, Claudia Ruiz, señaló que esta iniciativa busca ofrecer experiencias recreativas accesibles para todas las edades, promoviendo la unión familiar. De esta manera, la Municipalidad de Lima refuerza su compromiso de brindar espacios dinámicos y seguros, con espectáculos de luces y actividades interactivas para celebrar la Navidad en la capital.