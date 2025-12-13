Ate: familiares y amigos dan último adiós a payasito “Tuki Tuki”

Lo contrataron para animar una fiesta infantil en la zona de Gloria Grande, en Ate, pero todo habría sido una trampa mortal. Roger Gallegos, conocido como el payasito “Tuki Tuki​”, llegó junto a parte de su equipo sin imaginar que había sido “centrado”. Sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon a quemarropa, acabando con su vida en el lugar.

Según información proporcionada por sus familiares, hace cuatro meses el artista había sido víctima de un atentado y habría recibido amenazas con la exigencia de un cupo de 50 mil soles. No obstante, decidió no denunciar y continuar trabajando. Durante el ataque, dos personas más resultaron heridas, entre ellas el DJ Christian Martín Arrasco Shapiama, de 29 años, conocido como “Chicokids”.

De acuerdo con el testimonio de los presentes, los sicarios esperaron pacientemente y, al regresar en la motocicleta, uno de ellos le gritó al payaso antes de disparar varias veces. Cuatro balas impactaron en el DJ, una de ellas perforándole el pulmón. Actualmente, el joven se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, mientras su familia denuncia una presunta negligencia por la demora en su traslado a un hospital especializado.

EMOTIVO HOMENAJE

En tanto, familiares, amigos y colegas despidieron a “Tuki Tuki” con un emotivo homenaje en Monte Sinaí, en Huaycán, donde payasos con trajes coloridos lamentaron su partida en medio de la creciente ola de criminalidad. Su madre pidió justicia y una investigación exhaustiva del caso, mientras la familia del DJ herido solicita apoyo urgente a las autoridades para salvarle la vida.