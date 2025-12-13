ProInversión adjudica Parque Industrial de Ancón con inversión superior a US$ 1,200 millones

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) anunció la adjudicación e inicio de ejecución del Parque Industrial de Ancón, considerado uno de los proyectos más ambiciosos para el desarrollo industrial y logístico del Perú. La iniciativa demandará una inversión superior a los 1,200 millones de dólares y se desarrollará sobre una extensión de más de 1,300 hectáreas en Lima Norte.

Desde ProInversión se informó que el proyecto se consolidará como el primer puerto seco del país y operará como un gran hub comercial y logístico, con conexión estratégica al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y a los puertos de Chancay y el Callao. Esta moderna infraestructura permitirá agilizar los despachos aduaneros, el almacenamiento y la consolidación de mercancías.

El director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, destacó que la entidad viene asumiendo nuevos retos bajo un modelo de gestión integral del ciclo completo de los proyectos, resaltando que iniciativas como el Parque Industrial de Ancón fortalecen la competitividad del Perú en el escenario internacional y marcan una nueva etapa en el desarrollo de las asociaciones público-privadas.

DISEÑO DEL PARQUE

Finalmente, desde el Ministerio de la Producción se resaltó que el diseño del parque impulsará encadenamientos productivos, permitiendo que pequeñas y medianas empresas abastezcan a grandes compañías. Asimismo, se estima la creación de más de 120 mil puestos de trabajo, promoviendo la transferencia tecnológica, el valor agregado y el crecimiento económico sostenible del país.