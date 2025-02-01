Chorrillos pone en marcha “Plan Verano Seguro 2025-2026” en playas

Con un simulacro de rescate en el mar, la Municipalidad de Chorrillos dio inicio al Plan Verano Seguro 2025-2026, estrategia que busca reforzar la seguridad y la prevención de emergencias durante la temporada de verano en las 11 playas del distrito.

El plan contempla el despliegue permanente de alrededor de 150 miembros del personal municipal, además de 150 agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes trabajarán de manera coordinada con equipos de salvataje y serenazgo para atender situaciones como ahogamientos, pérdida de menores y hechos de violencia.

El alcalde de Chorrillos, Richard Castro Melgarejo, señaló que el distrito se encuentra preparado para recibir a la gran cantidad de visitantes que llegan durante el verano. Indicó que se han tomado acciones preventivas en coordinación con la Policía, el equipo de salvavidas y la seguridad ciudadana, a fin de responder oportunamente ante cualquier emergencia.

LOTIZACIÓN DE ESPACIOS

El burgomaestre también indicó que uno de los principales retos será controlar la lotización indebida de espacios en la playa por parte de algunos comerciantes, así como el expendio informal de bebidas alcohólicas. Precisó que el personal de fiscalización estará atento a estas situaciones, manteniendo un equilibrio entre el orden, la seguridad y el derecho al trabajo, además de prevenir robos y la eventual pérdida de niños en las zonas de playa.