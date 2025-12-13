Chorrillos: caen “Los Tony Montana” por comercializar droga

En un operativo ejecutado en plena madrugada, personal del SUAT, junto a agentes de la Dirin y del Departamento de Asuntos Criminales (Depascri), irrumpió en un inmueble ubicado en la zona de la Quinta Chillón, en Puente Piedra, logrando la captura de alias “Torreja”, presunto cabecilla de la banda criminal conocida como “Los Caquitos”.

La intervención fue resultado de un trabajo previo de inteligencia que permitió ubicar al sujeto, un ciudadano extranjero, considerado altamente peligroso. Durante el registro del inmueble, la Policía halló dos granadas, nueve cartuchos de dinamita y una considerable cantidad de cannabis sativa, evidenciando el alto nivel de peligrosidad del detenido.

En paralelo, y como parte de la lucha contra el narcotráfico, la Dirección de Investigación Criminal, a través del Depincri Surco, desarticuló a la banda autodenominada “Los Tonys de Tocalá”, que operaba distribuyendo droga en distritos como Surco, Miraflores y San Isidro. La captura se concretó en Chorrillos tras un seguimiento policial.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Durante esta intervención fueron detenidos Javier Junior Capcha y David Christopher Rodríguez Balladares, quienes fueron sorprendidos realizando una entrega de droga. Ambos registran antecedentes policiales, uno de ellos por robo agravado. Se incautaron más de 3 mil soles en efectivo, balanzas, un vehículo y llamó la atención de los agentes una escultura del personaje ficticio Tony Montana, utilizada como amuleto por uno de los detenidos.