Extraditan a Estados Unidos a principal sospechoso de asesinato de Sheyla Gutiérrez

Luego de cuatro largos meses de espera para la familia de Sheyla Gutiérrez, este viernes se dio un paso clave en la búsqueda de justicia con la extradición de Jossimar Cabrera, principal sospechoso de haber causado la muerte de su esposa. El acusado fue trasladado a Estados Unidos, país donde enfrentará a la justicia por este crimen que aún se encuentra en investigación.

Pasadas las seis de la mañana, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) puso a disposición de Interpol Lima al interno Cabrera Cornejo, quien fue trasladado desde el penal de Ancón I hasta la comisaría del aeropuerto bajo estrictas medidas de seguridad. El detenido llevaba puesto un chaleco antibalas y permaneció en silencio durante todo el procedimiento, siguiendo atentamente las indicaciones de los agentes.

Posteriormente, y bajo custodia de agentes peruanos, el investigado fue llevado directamente hasta la pista de aterrizaje para abordar el vuelo 2476 con destino a la ciudad de Los Ángeles. En el proceso también participaron alguaciles estadounidenses, quienes cumplieron con los controles respectivos y firmaron las actas de entrega del extraditado.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

Jorge Gutiérrez, padre de la víctima, confirmó que Cabrera ya quedó a disposición de la Fiscalía en California y expresó que, aunque nada le devolverá la vida de su hija, la familia espera justicia. Por su parte, la hermana de Sheyla señaló que la legislación estadounidense contempla penas que van desde los 25 años de prisión hasta la cadena perpetua sin libertad condicional en casos de homicidio agravado. El Ministerio de la Mujer reiteró que los hijos menores de la pareja continúan recibiendo apoyo y acompañamiento psicológico.