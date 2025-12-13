Más de 1,500 extranjeros fueron intervenidos en operativos simultáneos en Lima y Callao

Más de 1,500 ciudadanos extranjeros fueron intervenidos durante operativos realizados de manera simultánea en Lima y Callao y trasladados al complejo Juan Benítez Luna, donde se les viene aplicando los controles de identidad correspondientes para determinar su situación migratoria en el país.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, señaló que estas acciones se ejecutaron a nivel nacional con el apoyo de la Superintendencia Nacional de Migraciones. En el operativo participaron también el presidente interino, José Jerí, y el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, como parte de la estrategia del Gobierno para reforzar el control migratorio y la seguridad ciudadana.

Según detalló el titular del Mininter, hasta el momento alrededor de 700 personas ya pasaron por los filtros de Migraciones, detectándose que 99 de ellas se encuentran en situación irregular. Asimismo, se identificó a unas 90 personas adicionales con documentos próximos a vencer, quienes también serán sometidas al procedimiento correspondiente que podría concluir en su expulsión del país.

DENUNCIAN PRESUNTOS EXCESOS

No obstante, familiares de algunos detenidos denunciaron presuntos excesos durante las intervenciones, asegurando que algunos ciudadanos fueron retirados de sus centros de trabajo y que se habría producido la destrucción de documentos. En tanto, el ministro Tiburcio informó que entre los intervenidos se identificó a cuatro ciudadanos extranjeros con requisitorias vigentes, quienes serán puestos de inmediato a disposición de las autoridades competentes.