La magia de la Navidad llega a San Juan de Miraflores con la Villa Navideña

La Navidad llegó a San Juan de Miraflores y se vive a lo grande con la inauguración de la Villa Navideña del Mall del Sur, un espacio diseñado para que niños y adultos disfruten de atracciones inspiradas en la magia de estas fiestas de fin de año.

El denominado Polo Norte llegó a Lima con un colorido parque navideño donde los visitantes pueden experimentar la caída de nieve real, compartir momentos especiales con amigos y familiares y recorrer un entorno ambientado con detalles propios de la temporada.

Entre los principales atractivos destacan figuras de osos polares, trineos, un gran árbol de Navidad y la tradicional casa de Papá Noel. Además, el icónico personaje del Grinch también está presente con su propia “casa”, ideal para que el público se tome fotografías y viva una experiencia diferente.

PRECIO DE ENTRADAS Y HORARIOS

Las entradas tienen un costo desde 25 soles y el espectáculo estará disponible hasta el 4 de enero. El horario de atención es de lunes a viernes de 3:00 p.m. a 10:00 p.m., mientras que los sábados, domingos y feriados abre desde las 12:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. La Villa Navideña puede visitarse tanto en Mall del Sur como en Plaza Norte.