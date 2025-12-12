Desabastecimiento de Tacrolimus: Minsa niega crisis y entrega medicamento en calidad de préstamo

Ante la falta del medicamento inmunosupresor Tacrolimus, también conocido como fármaco antirrechazo, el Ministerio de Salud (Minsa) entregó un tercer lote en calidad de préstamo a EsSalud para garantizar el tratamiento de pacientes trasplantados. La situación generó preocupación debido a la importancia vital de este medicamento para evitar el rechazo de órganos en personas que han recibido trasplantes.

NIEGAN CRISIS

En conferencia de prensa, el ministro de Salud, Luis Quiroz, negó que exista una crisis de desabastecimiento a nivel nacional y aseguró que el Minsa cuenta con stock suficiente del medicamento, lo que permitió realizar el préstamo. No obstante, evitó pronunciarse sobre la empresa proveedora del Tacrolimus, un laboratorio nacional que fue suspendido meses atrás tras la contaminación de otro fármaco.

Por su parte, el vocero del Colegio Médico del Perú, Víctor Dongo, sostuvo que el préstamo no soluciona el problema de fondo y señaló que EsSalud debe contar con su propio abastecimiento. Además, indicó que, ante la suspensión del proveedor, la institución debe buscar de manera inmediata una nueva empresa que garantice la provisión continua del medicamento.

Dongo también alertó sobre la calidad de los medicamentos disponibles, indicando que existen laboratorios en proceso de certificación de Buenas Prácticas de Manufactura que aún no han sido evaluados por la Digemid ni pertenecen a países de alta vigilancia sanitaria. En ese sentido, advirtió que no se puede garantizar la calidad de productos que no han sido debidamente certificados, una situación delicada tratándose de un medicamento esencial para la vida de pacientes trasplantados.