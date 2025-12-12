SJL: denuncian muerte de menor por presuntos golpes en centro de rehabilitación

Internas de un presunto centro de rehabilitación revelaron la cruel muerte de una menor de 15 años, quien llevaba aproximadamente tres semanas internada en el establecimiento que se hacía llamar “El Espíritu Santo es mi guía”. Testimonios y videos muestran que la adolescente habría sido atada, amordazada y sometida a tratos violentos, lo que finalmente le provocó la muerte por asfixia, según el informe preliminar del médico legista.

El lugar operaba bajo una supuesta fachada religiosa e incluso contaba con redes sociales donde se presentaba como un centro de rehabilitación; sin embargo, el inmueble no tenía ningún cartel ni autorización visible. Se trataba de una vivienda de dos pisos con un sótano, donde las internas vivían en condiciones precarias, llegando a compartir una sola ducha entre más de 30 personas, de acuerdo con los testimonios recogidos.

El hermano de la víctima relató que la familia fue alertada mediante una llamada la noche del jueves, en la que inicialmente les informaron que la menor había sufrido un accidente. Al llegar al hospital, confirmaron que la adolescente ya había fallecido. Posteriormente, internas del centro denunciaron que la menor fue víctima de torturas, señalando directamente a responsables del establecimiento como quienes habrían dado las órdenes para someterla.

TESTIMONIOS

En un primer momento, la Policía informó que la muerte se habría producido tras una pelea entre internas; no obstante, horas después, los nuevos testimonios cambiaron el curso de la investigación. Actualmente, Alexis Mauro Sánchez y Antonia Luzmila Alemán, representantes del centro, permanecen detenidos, mientras que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho procedió a la clausura del inmueble.