'Los Deza': cae banda que extorsionaba a sus vecinos con armas y explosivos en Independencia

Dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Deza” fueron capturados en el distrito de Independencia, acusados de extorsionar e intimidar a vecinos y comerciantes de la zona de Antonio de Zela. Aunque ambos detenidos intentaron minimizar su participación, las investigaciones policiales revelan que la organización operaba desde hace aproximadamente un año y medio, sembrando el terror entre bodegueros y emprendedores del sector.

HALLAN EXPLOSIVOS Y ARMAS DE FUEGO

Durante el operativo, la División de Investigación de Extorsiones intervino la vivienda de los sospechosos, donde el tercer piso funcionaba como un presunto búnker criminal. En el inmueble se hallaron explosivos, armas de fuego, municiones y material extorsivo, elementos que confirmarían el accionar violento de la banda. Según la Policía, los delincuentes utilizaban dinamita para amenazar a sus víctimas y forzarlas a cerrar sus negocios ante el temor de represalias.

El coronel Víctor Revoredo, jefe de la división especializada, detalló que varias bodegas del sector permanecen cerradas con maderas y ventanas destruidas como evidencia del accionar criminal. Además, se encontraron chats extorsivos que muestran el nivel de impunidad con el que operaban, llegando a exigir montos de hasta 20 mil soles, bajo amenazas directas de atentados con explosivos.

De acuerdo con la investigación, Jhonathan Ponte, de 19 años, admitió haber cometido el delito de extorsión, mientras que Deyvid Lapa, titular de la cuenta bancaria donde se realizaban los depósitos, negó su implicancia. Ambos quedaron a disposición de la Divinext, mientras la Policía investiga un presunto atentado que la banda estaría planificando contra un grupo musical, hecho que pudo haber terminado en una tragedia.