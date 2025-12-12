Ambulante con discapacidad recupera mercadería incautada tras denuncia en Panamericana

Tras una denuncia presentada ante Panamericana Televisión, una ambulante con discapacidad logró recuperar su mercadería navideña que había sido incautada por fiscalizadores del municipio de Lima.
Jacqueline Flores, víctima del operativo, indicó ante nuestras cámaras que su mercadería fue trasladada al depósito mientras se encontraba en los servicios higiénicos. Según relató, el personal municipal le arrebató los productos de manera arbitraria y sin previo aviso.
La situación se complicó aún más ante la falta de respuesta del municipio frente a sus pedidos de recuperación de la mercadería. "Me mandaban de una oficina a otra y al final me dijeron que pagara una multa de 280 soles para que me devuelvan mis productos", señaló la comerciante.
La víctima aseguró que su mercadería estaba destinada a la venta durante Navidad por lo que retrasar la devolución le representaba pérdidas económicas importantes. “Yo necesito vender mis cosas en esta campaña”, indicó.
COMERCIANTE DENUNCIA TRATO HOSTIL DE FISCALIZADORES
Finalmente, tras conocer la denuncia de Panamericana, el municipio procedió a devolver la mercadería a Jacqueline Flores. La comerciante, además, denunció que los ataques hacia personas con discapacidad en operativos de fiscalización son recurrentes.