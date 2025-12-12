Miraflores albergará el lanzamiento de la Ruta del Papa León XIV este domingo

El distrito de Miraflores acogerá este fin de semana la presentación formal de la Ruta del Papa León XIV, una propuesta turística impulsada por el Gobierno Regional de Lambayeque y PromPerú. La actividad, organizada en coordinación con la parroquia Virgen Milagrosa, permitirá exhibir ante el público los principales hitos del recorrido asociado al pontífice, que comprende 22 estaciones de interés histórico y religioso.

Lambayeque presenta su circuito religioso en Lima

Según las autoridades lambayecanas, la ruta integra 14 recursos turísticos vinculados al patrimonio religioso de Chiclayo, Ferreñafe, Lambayeque y distritos como Íllimo, Pacora, Ciudad Eten y el convento de San Agustín. La propuesta se fortalece con la incorporación de la Cruz de Chalpón, uno de los destinos de devoción más concurridos de la región, además de atractivos tradicionales como museos, complejos arqueológicos y su reconocida gastronomía.

El director regional de Turismo de Lambayeque, Edgar Abanto, informó que la afluencia turística en la región ha crecido entre 10% y 12% en lo que va del año, con la expectativa de cerrar el 2025 con más de un millón de visitantes. Agregó que desde julio, cuando la ruta fue declarada circuito oficial, se ha evidenciado un incremento sostenido de viajeros nacionales y extranjeros.

La actividad en Miraflores se desarrollará este domingo desde la 1:00 p. m. hasta las 9:00 p. m. e incluirá proyecciones audiovisuales, trivias, obsequios y presentaciones culturales como marinera chiclayana y degustaciones típicas. El evento será de acceso libre y busca acercar al público limeño a la historia y legado del Papa León XIV, así como promover el turismo religioso hacia Lambayeque.