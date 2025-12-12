ONPE recuerda a peruanos elegir su local de votación antes del domingo 14 de diciembre

La Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los ciudadanos tienen hasta este domingo 14 de diciembre para seleccionar su local de votación de cara a las elecciones generales del 2026. La medida busca facilitar el sufragio y evitar inconvenientes el día de los comicios.

Rafael Arias, vocero de la ONPE, indicó que hasta la fecha más de 2 millones de peruanos ya han elegido su local de votación, asegurando que podrán ejercer su derecho a voto sin contratiempos el próximo 12 de abril, cuando se elegirá a las nuevas autoridades del país.

El funcionario explicó que la elección solo puede realizarse dentro del distrito que figura en el DNI y hasta el cierre del padrón, que se registró el 14 de octubre. “Solo se puede elegir el local de votación dentro de tu distrito”, precisó.

Arias instó a los ciudadanos a ingresar a ese link: https://eg2026.onpe.gob.pe/para-electores/elige-tu-local-de-votacion/ elecciones generales del 2026 donde podrán seleccionar hasta tres opciones de locales de votación dentro de su jurisdicción. Esto permite que los votantes consideren alternativas y eviten problemas el día de la votación.

SIN PRÓRROGA PARA ELECCIÓN DE LOCALES

El vocero advirtió que no habrá prórroga para la elección de locales. “Si no eligen local de votación, la ONPE los asignará automáticamente a algún local dentro de su distrito, lo cual puede ser aleatorio y alejado de su domicilio”, señaló.