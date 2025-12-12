San Luis: Sicarios en moto asesinan a dos hermanos en plena calle

La capital sigue mostrando cifras alarmantes de criminalidad y esta vez el epicentro del crimen se situó en el distrito de San Luis, donde dos hermanos fueron asesinados por sicarios a bordo de una motocicleta la mañana del viernes 12 de diciembre. El ataque ocurrió en la cuadra cinco de la avenida Garcilazo de la Vega, alrededor de las 8:30 a.m.

Las víctimas fueron identificadas como Mauricio Henry Paul y Mauricio Kevin Ronald, de 31 y 30 años, respectivamente. Según las primeras investigaciones policiales, los hermanos fueron baleados cuando se disponían a subirse a una motocicleta.

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran cómo los atacantes dispararon frente a varios transeúntes, quienes tuvieron que ponerse a resguardo para evitar ser alcanzados por las balas. La familia indicó que ambos trabajaban fabricando Drywall y llevaban una vida tranquila.

Su madre sospecha que el crimen podría tratarse de un presunto ajuste de cuentas, luego de que uno de los hermanos recibiera amenazas durante una fiesta. "Desde esa fecha comenzaron los problemas", afirmó, señalando que mantiene varias sospechas sobre los responsables.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Hasta el cierre de este informe, el fiscal de turno llegó a la zona junto con peritos y el equipo de criminalística para realizar el levantamiento de los cadáveres. Las autoridades iniciaron las pesquisas para determinar las verdaderas razones detrás de este atentado y dar con los responsables.