Miraflores: Vehículo quedó a centímetros del acantilado y obligó a operativo de tránsito

Un inesperado incidente vehicular alteró la rutina matutina en Miraflores, luego de que un auto quedara atrapado al borde del acantilado a la altura de la avenida San Martín. El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 a.m., en plena congestión vehicular, y generó preocupación entre los conductores que transitaban por el lugar debido al riesgo de una posible caída hacia la Costa Verde.

Intervención inmediata de serenazgo y personal de tránsito

Según informó la Municipalidad de Miraflores, un sereno que patrullaba la zona alertó sobre el despiste del vehículo, que fue rápidamente ubicado mediante las cámaras de videovigilancia. El conductor refirió haber sufrido una falla mecánica mientras ascendía por la pendiente, lo que provocó que el auto retrocediera sin control hasta quedar en posición de riesgo. De inmediato, personal de serenazgo y agentes de tránsito acudieron al punto para asistir al chofer y asegurar el área.

El hecho no dejó heridos. El conductor logró salir por sus propios medios, aunque visiblemente afectado por el susto. En el área se estaban desarrollando trabajos viales, lo que permitió que una pala mecánica disponible cerca del lugar funcionara como soporte para retirar el vehículo y evitar un desenlace más grave.

Las autoridades municipales implementaron un operativo para minimizar el impacto en el tráfico, considerando que el incidente coincidió con una hora de gran flujo vehicular. Tras la intervención, la circulación quedó restablecida en la zona que conecta los distritos de Miraflores y San Isidro, tanto en sentido sur–norte como norte–sur.