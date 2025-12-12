Alerta en Europa por el aumento de casos de la nueva variante ‘K’ del virus H3N2

Europa atraviesa un incremento inusual y temprano de casos de gripe estacional debido a la variante “K” del virus H3N2, una cepa altamente contagiosa que ha provocado cierres de escuelas y alertas sanitarias en hospitales del Reino Unido. La rápida propagación del virus, impulsada por la llegada anticipada del frío, ya ha alcanzado a otros países como Francia, España y Portugal, generando preocupación por su inminente arribo a América Latina.

Especialistas señalan que esta variante se caracteriza por cuadros más intensos que los habituales. El infectólogo Leslie Soto explicó que los síntomas suelen iniciar con fiebre elevada, entre 38 y 39 grados, acompañada de congestión nasal abundante, dolor muscular, malestar general, dolor de garganta y articulaciones. Por su parte, el médico epidemiólogo Omar Neyra advirtió que este brote apareció dos o tres semanas antes de lo previsto y que las autoridades europeas reaccionaron de forma tardía, generando un ambiente de alerta.

SITUACIÓN EN EL PERÚ

En el Perú, la preocupación se centra en la capacidad de respuesta sanitaria. Los especialistas coinciden en que la vacunación contra la influenza es la principal herramienta de protección. Sin embargo, la actual vacuna de la temporada 2025 ya presenta problemas de stock en algunos centros de salud. Soto advirtió que, con la llegada de viajeros desde Estados Unidos y Europa durante las fiestas de fin de año, es altamente probable que la variante ingrese al país.

Aunque la variante “K” aún no ha sido detectada en el territorio nacional, las infecciones respiratorias han aumentado en las últimas semanas. Los expertos recomiendan acelerar la planificación para adquirir la vacuna 2026, que incluirá protección específica contra esta variante.