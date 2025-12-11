Callao: Plaza Casanave deslumbra con árbol gigante, casa de Papá Noel y la singular cueva del Grinch

La Navidad ya llegó al Callao y la Plaza Casanave se ha convertido en uno de los principales puntos de atracción para las familias chalacas. Desde distintos sectores de la provincia constitucional, vecinos y visitantes acuden para disfrutar del ambiente festivo.

Entre los principales atractivos destacan un imponente árbol navideño y la casa de Papá Noel, donde niños y adultos pueden tomarse fotografías y vivir la ilusión propia de estas fechas. Ambos escenarios se han vuelto los favoritos del público.

LA CUEVA DEL GRINCH

Una de las instalaciones que más llama la atención es la cueva del Grinch, personaje conocido por “odiar” la Navidad, pero que esta vez se convierte en un punto divertido y singular para los asistentes.

Además, la plaza cuenta con un nacimiento a tamaño real, que complementa el recorrido. Este espectáculo estará disponible hasta el 24 de diciembre, para que las familias continúen disfrutando del espíritu navideño durante toda la temporada.