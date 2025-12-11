Vía Evitamiento: falta de valla de seguridad pone en riesgo a conductores cerca del trébol de Javier Prado

Las deficiencias en la infraestructura vial de Lima continúan generando preocupación entre conductores y vecinos, quienes advierten que estos problemas representan un riesgo latente para la seguridad. En un recorrido por la Vía de Evitamiento, cerca del trébol de Javier Prado, se constató la ausencia de un amplio tramo de la valla de protección. En el lugar solo se hallaron cintas plásticas improvisadas, insuficientes para cumplir la función de una baranda metálica destinada a evitar accidentes graves.

La falta de esta protección expone a los conductores a un peligro mayor: en caso de un choque o pérdida de control, un vehículo podría caer hacia la avenida Javier Prado, ubicada en la parte baja, una vía rápida y de alto flujo vehicular. Consultada sobre la situación, EMAPE informó que una cuadrilla se desplazaría al punto afectado la noche del jueves para atender la emergencia.

LA MOLINA

La problemática se repite en el distrito de La Molina, específicamente en la cuadra 4 de la avenida Los Ingenieros, donde enormes huecos afectan la normal circulación. Algunos de estos baches son tan profundos que un pie puede entrar completamente en ellos. Según los vecinos, la única medida tomada hasta ahora ha sido rellenarlos con pedazos de concreto y ladrillos, una solución improvisada que no resuelve la raíz del problema y que lleva más de un año sin atención efectiva.

Los conductores deben maniobrar en zigzag para evitar dañar sus vehículos o generar un accidente, según relatan los residentes de la zona, quienes aseguran no haber visto trabajos recientes de reparación. Ante las críticas, la Municipalidad de La Molina emitió un comunicado anunciando que la reconstrucción total de la avenida Los Ingenieros iniciará en enero del próximo año, pese a que se trata de una vía metropolitana.