Adulta mayor pierde parte de una pierna tras ser arrollada por bus del Corredor Rojo

Una mujer de 70 años, identificada como Norma Benites, se debate entre la vida y la muerte luego que fue atropellada por un bus del Corredor Rojo en el distrito de La Molina. Loe hechos ocurrieron este jueves alrededor de las 12:20 p. m., en circunstancias que aún son materia de investigación.

La adulta mayor quedó atrapada bajo la unidad por varios minutos y, debido a la gravedad del impacto, perdió parte de una de sus extremidades inferiores, según confirmaron sus familiares y personal de rescate que acudió a la zona para atender la emergencia

El conductor del bus, Inocente Dueñas, embistió a la mujer cuando ella se dirigía a una reunión en el distrito. Cámaras de la Central de Videovigilancia de La Molina captaron el momento exacto del del accidente.

El gerente de Seguridad Ciudadana, el general Javier Ávalos, explicó que muchos accidentes como este se generan por distracciones del conductor, maniobras imprudentes y la presencia de transporte informal, como el vehículo que en ese momento invadía zonas peatonales y habría influido en la maniobra del bus del Corredor Rojo.

ESTADO DE LA VÍCTIMA Y CHOFER

La víctima fue trasladada de emergencia a la Clínica Montefiori, donde se evaluó la necesidad de amputar su pierna derecha. Su estado continúa siendo crítico, señaló su hija, quién horas después dijo que su madre había entrado en trauma shock.

El chofer de la unidad fue llevado a la comisaría de Santa Felicia, donde permanece mientras se determina su responsabilidad, y el bus quedó retenido para la pericia correspondiente. Por su parte, la ATU emitió un comunicado lamentando el accidente y asegurando que verificará que la empresa concesionaria asuma todos los gastos médicos, coberturas y seguros conforme lo establece la ley.