SJL: Mototaxistas denuncian hostigamiento de cinco bandas que exigen cupos

San Juan de Lurigancho sigue siendo uno de los distritos más golpeados por la extorsión, un delito que continúa infiltrándose en las asociaciones de mototaxistas. En el paradero del tren eléctrico de Santa Rosa, los integrantes de la Asociación Sarita Colonia denuncian ser víctimas constantes de hostigamiento por parte de bandas criminales que exigen el pago de cupos para permitirles trabajar.

Según Mario Arce, presidente de la Asociación de Mototaxistas del Perú, la situación ha escalado peligrosamente: ya no es uno o dos grupos los que amenazan a los conductores, sino hasta cinco bandas que buscan apropiarse del control de la zona. Arce advierte que incluso aquellas grandes organizaciones que antes dominaban el distrito habrían migrado a otros puntos de Lima, dejando espacio a pequeños grupos delincuenciales que hoy aterran a los trabajadores.

El dirigente también reveló un hecho alarmante ocurrido en Breña, donde mototaxistas afectados por atentados habrían pagado cerca de 9 mil soles a un oficial de la Dirincri-España bajo la promesa de apoyo, pese a que las autoridades del sector ya habían sostenido reuniones con el Ministerio del Interior.

NUEVA MOVILIZACIÓN

Ante la crítica situación, Mario Arce anunció una nueva movilización de mototaxistas para el próximo 22 de diciembre, la tercera que realizarán en lo que va del año hacia el Ministerio del Interior. El gremio exigirá el envío de nuevos comandos policiales para combatir la extorsión y solicitará reunirse directamente con el coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, con la esperanza de frenar el avance de las mafias que amenazan su seguridad y sustento.