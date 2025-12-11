Detienen a presuntos integrantes del 'Clan del Norte' por extorsión a transportistas

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a cuatro presuntos integrantes de la organización criminal Clan del Norte, dedicada al cobro de extorsiones a combis de la empresa Trans Service Canada S.A., conocida como 505, y la tenencia ilegal de armas.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que esta intervención es la segunda fase del operativo ejecutado el pasado 20 de noviembre, donde ya se había detenido a siete integrantes del mismo grupo criminal. Aquella primera operación fue presentada por el presidente de la República, José Jerí, quien mostró armas y evidencias incautadas durante la captura.

HALLARON STICKERS

En esta nueva diligencia, los agentes intervinieron a tres mujeres que se desplazaban en un vehículo: una de nacionalidad colombiana y dos venezolanas. Posteriormente, una cuarta persona fue capturada dentro de un inmueble, donde se hallaron dos armas de fuego, así como una lámina de stickers usados para identificar los vehículos extorsionados.

Durante el allanamiento, la Policía también encontró droga, explosivos y cuadernos con anotaciones criminales dirigidas a sus víctimas.