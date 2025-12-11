'Los Elegantes de Lima': así operaba la banda integrada por funcionarios que cobraban cupos a conductores

Una organización criminal integrada y liderada por servidores públicos fue desarticulada tras un megaoperativo policial desarrollado en Lima Metropolitana. Según la División de Estafas y Otras Defraudaciones, los delincuentes se dedicaban a extorsionar a transportistas formales e informales bajo la amenaza de llevar sus vehículos a la cochera de la ATU.

“Coaccionaban a los conductores, les pedían cupos sobre la base de que algunos no tenían autorización para circular; y a otros, aun teniéndola, los sorprendían cuando se desviaban de su ruta o tenían alguna omisión documental”, explicó el coronel PNP José Manuel Cruz.

ALLANAMIENTO

El operativo incluyó el allanamiento de 13 inmuebles, uno de ellos las oficinas de la Subgerencia de Tránsito dentro de la Municipalidad de Ate. En ese lugar se intervino al presunto cabecilla de la organización, Disdier Achachau, quien —de acuerdo con la Policía— tenía en su poder S/10 000 en efectivo al momento de su captura. Aunque la ATU descartó que los detenidos sean trabajadores de la entidad, la Municipalidad de Ate detalló que se trataba de funcionarios contratados para labores de fiscalización en el marco de un convenio interinstitucional.

De acuerdo con la tesis policial, cinco de los doce implicados realizaban el “trabajo de campo”: se desplegaban en vías como la Carretera Central para reportar el congestionamiento vehicular. Con esa información, los otros siete servidores públicos entraban en escena y ejecutaban intervenciones arbitrarias, cobrando cupos extorsivos a los conductores.

Según el coronel Cruz, entre 2024 y la fecha la banda habría amasado aproximadamente un millón de soles producto de estas prácticas ilícitas. Tras revelarse el caso, la Municipalidad de Ate informó la separación del subgerente de Movilidad Urbana y la suspensión temporal de todas las operaciones internas de fiscalización vehicular.